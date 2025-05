Radio Nova joue la provoc’ gagnante pour le Top 5 Scan Book d’avril

Quatre slogans pour une radio libre.

Radio Nova renoue avec ses fondamentaux dans une nouvelle campagne conçue par La Chose. À l’image de la station créée en 1981 par Jean-François Bizot, figure de la contre-culture et de la presse indépendante, cette prise de parole affirme avec force un positionnement libre, audacieux et résolument ancré dans les débats actuels.

Alors que la radio enregistre des audiences record cette saison – portée notamment par l’émission « La dernière » de Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Aymeric Lompret et Pierre-Emmanuel Barré –, elle choisit de réaffirmer sa singularité sur un ton frontal, à travers quatre accroches fortes :

– « Moins de 49.3, plus de 101.5 »

– « Nos humoristes ne se censurent pas, sinon ils sont virés »

– « Vive le rassemblement international »

– « Non genrée depuis 1981 »

Déployée en mars 2025 à Paris et en proche banlieue, cette campagne s’appuie sur un dispositif multicanal incluant l’affichage (bus, métro, tramway), la presse et le digital. Un volet guérilla renforce cette présence dans l’espace public, via des projections lumineuses et des camions LED circulant dans des lieux emblématiques de la capitale – y compris devant les sièges de Radio France et du Rassemblement National.

Cette campagne hisse La Chose en haut du classement créatif du Top 5 du mois d’avril avec un score de 57790 points, très loin devant ses concurrentes.