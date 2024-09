L’essayage virtuel devient réalité grâce à l’IA de Kolors

Bientôt sur tous les sites e-commerce ?

Pour de nombreux produits, le shopping en ligne est 100 fois plus pratique que le shopping en magasin. Pas d’attente ni foule ni horaires fixes. Et pourtant, il reste un avantage compétitif pour le magasin, en dehors du lien social et l’expertise (cf notre interview du sociologue Vincent Chabault). C’est de pouvoir essayer les vêtements sur place !

Et si nous vous disions que c’est désormais possible d’en faire de même sur un e-commerce ?

Kolors, un modèle d’IA générative text-to-image, vous permet maintenant de revêtir la tenue de votre choix, et cela, sans bouger le petit doigt. Tout ce que vous avez à faire, c’est vous rendre sur le site de l’éditeur ou sur Hugging Face.

Là, en trente secondes et quelques clics, vous aurez accompli votre objectif. Maintenant, plus qu’à espérer que le vêtement que vous avez commandé ressemble à celui dans la photo… Et qu’il corresponde réellement à votre morphologie, ce que cette IA ne vérifie probablement pas.