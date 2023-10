“World Phone Amnesty” : l’Australie découvre les téléphones reconditionnés

Pour un monde connecté plus responsable.

Lors du SXSW Sydney 2023, la déclinaison australienne du célèbre festival texan qui permet de connecter les créateurs et innovateurs du monde entier, l’agence Rethink Everything, en partenariat avec la solution de gestion de flottes mobiles Kingfisher, a dévoilé une nouvelle initiative : l’amnistie mondiale des téléphones. Cette campagne mondiale introduit le reconditionné, concept bien implanté en France avec Back Market, mais qui semble presque faire son apparition en Australie. Cachés dans nos tiroirs et destinés à la décharge chaque année, 5,3 milliards d’appareils pourraient avoir droit à une seconde chance… sur Belong, le site de revente partenaire de Kingfisher.

Au cœur de cette initiative, l’objectif est de motiver les consommateurs qui envisagent de passer à un nouveau smartphone à adopter une démarche responsable en recyclant leurs anciens appareils, réduisant leur empreinte environnementale. Avec près de 6,92 milliards d’utilisateurs de smartphones dans le monde, cette campagne aspire à créer un changement positif à l’échelle mondiale. En plus d’une bonne conscience écologique, vous profiterez également d’une compensation monétaire en vous débarrassant dans le même coup d’un ancien appareil. Une pierre, trois coups.

Cette campagne se déploiera sur quatre semaines, avec une deuxième phase prévue lors du Mobile World Congress de Barcelone début 2024. Elle comprend une vidéo de 90 secondes, un site web éducatif, ainsi qu’une présence à venir sur les réseaux sociaux.