Franui mise sur un boys band IA face à la pénurie de ses produits

La marque argentine Franui, connue pour ses framboises surgelées enrobées de chocolat, poursuit son développement en France avec une campagne originale signée Josiane. Depuis son lancement dans l’Hexagone en 2024, Franui a rencontré un franc succès auprès des jeunes consommateurs, malgré une disponibilité parfois limitée en magasin. Pour renforcer ce lien avec sa communauté, la marque a imaginé une activation social media innovante sur TikTok et Instagram : la création d’un boy’s band virtuel, “The Fran Boys”, entièrement conçu grâce à l’intelligence artificielle. Le groupe propose une réponse musicale aux frustrations des “franatics”.

Cette campagne se distingue par son approche singulière : chaque message de frustration partagé par les fans est transformé en une chanson R&B personnalisée, créée et interprétée par des personnages numériques. “The Fran Boys” s’inspirent des groupes emblématiques des années 90, tout en exploitant pleinement les possibilités offertes par l’IA. De la conception des avatars aux clips vidéo, en passant par l’écriture et la composition, tout est produit par l’IA, bien promptée par les équipes de Josiane. Laurent Allias, fondateur de l’agence, souligne que “la marque a le potentiel de passer du ‘one-to-many/few’ au ‘one-to-one’”, grâce à cette innovation.

Déployée sur Instagram et TikTok, cette initiative vise à cultiver une proximité renforcée avec les consommateurs en transformant leurs déceptions en moments de divertissement. Qu’il s’agisse de difficultés à trouver le produit ou d’anecdotes du quotidien, chaque frustration devient le prétexte à une chanson réconfortante et humoristique. “The Fran Boys” incarnent ainsi une nouvelle manière d’interagir avec une audience connectée, en mêlant créativité et technologie. Une campagne qui témoigne de l’évolution des stratégies marketing vers des contenus plus personnalisés, adaptés à l’ère du digital.

