Des sculptures aux NFT, Jeff Koons envoie ses œuvres sur la Lune

Jeff Moons.

Pace Verso, l’offre NFT de la galerie Pace, vient d’annoncer « Moon Phases », la première collection NFT de Jeff Koons, en partenariat avec NFMoon et 4Space.

S’inspirant des réalisations humaines du passé et de l’avenir, Jeff Koons a choisi la Lune comme symbole de curiosité et de détermination. L’artiste explique : « J’ai voulu créer un projet NFT dont l’histoire est ancrée dans la pensée humaniste et philosophique. Nos réalisations dans l’espace représentent le potentiel illimité de l’humanité. L’exploration spatiale nous a donné la perspective de pouvoir dépasser les limites du monde. Ces idées sont au cœur de mon projet NFT, qui peut être considéré comme une continuation et une célébration des réalisations de l’humanité sur et hors de notre planète. »

Chaque pièce des « Moon Phases » de Jeff Koons se compose d’une œuvre d’art numérique unique – le NFT – et d’une sculpture associée. Celle-ci effectuera un alunissage avec un Nova-C Lunar Lander d’Intuitive Machines, lancé depuis la plateforme 39A du Centre spatial Kennedy, dans le cadre d’une mission entièrement autonome.

Jack Fischer, ancien astronaute de la NASA et actuel vice-président d’Intuitive Machines, a déclaré. « Les sculptures de Koons, qui seront documentées par le NFT et placées dans un cube d’art transparent, thermoformé et construit de manière durable, seront les premières œuvres d’art à être placées sur la surface lunaire, où elles resteront à jamais. » Les sculptures de Jeff Koons seront disposées dans l’Oceanus Procellarum de la Lune, le bien nommé océan des tempêtes. La mission, prévue d’ici la fin de l’année, marquera le 50e anniversaire du dernier alunissage américain habité.

Un nombre limité d’exemplaires des Moon Phases sera disponible à la vente via la galerie Pace. Le produit de l’une des premières ventes aux enchères de NFT sera reversé à Médecins Sans Frontières (MSF). De plus amples informations sur le projet Jeff Koons : Moon Phases seront publiées dans les semaines à venir sur le sur le site du projet qui décrira l’œuvre d’art, les processus artistiques et techniques, ainsi que les partenaires caritatifs et spatiaux. Plus d’informations à venir également sur le Discord de la collection.