JCDecaux végétalise son mobilier urbain à Paris

Après l'abribus à la rose…

En cette Journée mondiale de la biodiversité, qui s’est tenue ce 22 mai, et du premier jour de la Fête de la Nature, nous avons eu l’occasion de découvrir une expérimentation inédite menée par JCDecaux à Paris. Depuis avril 2024, JCDecaux expérimente à Paris un parcours végétalisé reliant le Jardin du Luxembourg au Jardin des Plantes, dans les 5e et 6e arrondissements. Cette initiative consiste à végétaliser 19 mobiliers urbains (abribus, colonnes Morris, kiosques et mâts porte-affiches) avec des plantes, nichoirs et toitures végétalisées.

Soutenue par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), la campagne vise à créer un corridor écologique favorisant la circulation et le développement des espèces entre ces deux importants réservoirs de biodiversité. L’enjeu principal est d’apporter sur ce parcours un habitat favorable aux insectes et aux oiseaux en leur offrant des ressources pour se nourrir et se loger, dans le but de recréer une chaîne alimentaire fonctionnelle en milieu urbain. En associant des plantes et des nichoirs orientés avec précision, JCDecaux cherche à attirer la faune locale et à faciliter ses déplacements entre ces deux pôles écologiques. Cette démarche s’appuie sur un maillage cohérent et une sélection rigoureuse de végétaux adaptés aux contraintes urbaines, afin d’assurer la pérennité et l’efficacité du dispositif.

JCDecaux assure l’installation, l’entretien et le suivi de l’évolution des plantations. L’expérimentation, qui doit se poursuivre jusqu’en septembre 2025, est accompagnée d’une évaluation scientifique rigoureuse. À travers ce projet, l’entreprise entend non seulement contribuer à la préservation de la biodiversité en ville, mais aussi démontrer qu’un mobilier urbain durable et responsable peut répondre aux enjeux contemporains liés au réchauffement climatique.