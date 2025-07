Instagram passe ses vidéos à 20 minutes pour contrer TikTok et YouTube

Fini le zapping, place au visionnage.

Instagram lance une nouvelle étape dans son évolution en autorisant désormais des vidéos d’une durée allant jusqu’à 20 minutes. Cette mise à jour, déployée progressivement, marque un changement significatif dans la stratégie de la plateforme, qui cherche à transformer son expérience utilisateur. L’annonce a été rendue publique récemment et concerne le marché international, avec un focus particulier sur les usages en France et aux États-Unis. Pour les créateurs et les marques, ce passage à un format long vise à rivaliser avec les contenus plus développés que proposent TikTok (jusqu’à 10 minutes) et YouTube.

Ce changement de stratégie s’explique simplement : Instagram ne cherche plus seulement à attirer l’attention, mais à la retenir sur la durée. Fini les vidéos découpées en épisodes et la navigation fragmentée, la plateforme mise dorénavant sur des formats moins fragmentés et plus immersifs.

L’objectif : capter l’attention en quelques secondes pour la retenir bien plus longtemps. Une évolution qui répond aussi aux attentes des créateurs, en quête de plus de liberté pour développer des récits plus construits, loin du rythme saccadé des formats courts.

Cette évolution est aussi portée par une mutation des comportements des créateurs de contenus eux-mêmes. Des personnalités comme Inoxtag (qui vient de boucler sa traversée de l’Atlantique, à découvrir dans un documentaire à la rentrée), Squeezie, ou encore Mcfly & Carlito privilégient désormais la qualité et la profondeur à la fréquence, produisant des vidéos longues et plus travaillées. Ce mouvement influence directement les choix des plateformes et impacte leur feuille de route. Instagram, conscient de cette dynamique, adapte son format pour mieux fidéliser ces talents et leurs communautés.

Pour les marques, l’allongement des formats vidéo sur Instagram ouvre de nouvelles perspectives narratives. Il ne s’agit plus seulement d’optimiser un message pour le scroll, mais de construire de véritables histoires, avec des personnages, des enjeux et un ton identifiable. L’émergence de séries de marque verticales et immersives semble désormais probable, tout comme la montée en puissance de formats vlog, mini-séries ou contenus pédagogiques mieux adaptés à ces vidéos longues. Reste à savoir si les annonceurs sauront exploiter ce nouveau terrain d’expression à la hauteur du temps qu’ils réclament à leur audience.