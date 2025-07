L’Everest puis l’Atlantique : Inoxtag, nouveau visage du dépassement de soi sponsorisé

L'effort, nouveau territoire de l'influence ?

Inoxtag a traversé l’Atlantique à la voile en onze jours, sans annonce, sans sponsor tapageur, et loin du bruit médiatique de Kaizen. Une démarche à contre-courant, qui illustre l’émergence d’une nouvelle forme d’influence : celle du dépassement de soi, documenté, mais sincère, où l’effort physique devient narration, engagement et valeur perçue. Un terrain de jeu authentique dont les marques s’emparent peu à peu, séduites par ces récits incarnés et transformationnels.

Une traversée discrète mais stratégique

C’est presque en catimini et à la surprise générale de ses fans qu’Inoxtag s’est élancé dans son nouveau défi sportif, la traversée de l’Atlantique à la voile. Et avec quasiment la même discrétion qu’il l’a bouclée en ralliant le port du Marin en Martinique depuis Lorient en onze jours. Malgré le millier de fans qui l’attendaient à son arrivée, cette nouvelle quête n’a pas donné lieu à des teasers en amont lors de sa préparation ou des publications pendant la traversée. Inoxtag – de son vrai nom Inès Benazzouz – a toutefois filmé l’intégralité de son aventure et annoncé la sortie d’un documentaire en septembre sur sa chaîne YouTube.

Une audience et des retombées médiatiques sans commune mesure avec son blockbuster Kaizen : plus de 44 millions de vues sur YouTube et 350 000 entrées en salle en France. Un peu plus d’un an après avoir gravi l’Everest, Inoxtag a donc réussi son dernier exploit. Un exploit que quelques esprits chagrins ont tôt fait de relativiser par la présence du skippeur Guirec Soudée qui l’a accueilli à bord de son trimaran Ultim MACSF (avec lequel il va tenter le tour du monde en solitaire à l’envers – oui, oui).

Côté marques et sponsors, la même discrétion, un seul post sur Facebook mentionne le soutien du groupe MACSF et ses partenaires (Freelance.com, Groupe Saturne, MGS Industries, BATISANTÉ, CARAIBE MARINE, Guy Cotten et le Fonds de dotation Liamm). Les mêmes sponsors qui ont accompagné Guirec Soudée lors du Vendée Globe, alors que la précédente expédition du créateur de contenu avait réuni des sponsors comme Nike, Air Up, Deezer, Orange, Les produits laitiers, Fitness Park, Erborian et Therm-ic.

Le dépassement de soi, nouveau terrain d’influence

Pourtant, malgré ces différences d’échelle, une constante : une aventure mêlant storytelling digital et défi sportif, illustrant ainsi les stratégies actuelles d’Inoxtag par l’expérience, l’authenticité et l’aventure. Mais aussi celles de toute une nouvelle génération de créateurs de contenu et de marques faisant du dépassement de soi une valeur marchande éthique et responsable. Une valeur qui s’incarne souvent individuellement et connaît une forte accélération depuis un à deux ans.

Ce mouvement, qui s’inscrit dans une quête d’authenticité et de sens, misant sur l’effort, la discipline et les exploits physiques (marathons, Iron Man, ultra trails, défis extrêmes, etc.) comme formes de narration engageantes et inspirantes. Généralement suivies de tout un univers lifestyle à s’offrir en quelques clics, que ce soit au travers d’applications ou de sites marchands. Le sport n’est plus simplement vécu comme une activité physique salvatrice, mais comme une expérience communautaire.

En octobre prochain, Squeezie et sa bande seront sur la ligne de départ pour la 3e édition du GP Explorer, une course de Formule 4 organisée par le vidéaste sur le circuit Bugatti du Mans pour laquelle nombre de marques sont partenaires. Résultats ? Plus de 1,3 million de personnes en simultané sur la chaîne Twitch de Squeezie lors de la dernière édition.

Léna Situations s’est quant à elle attaquée au Kilimanjaro avec son compagnon Seb La Frite, qui s’est encuite lancé dans l’exploration d’un glacier au Kirghizistan. Les deux expéditions ont donné naissance à un documentaire et des partenariats. Tibo InShape, premier YouTubeur fitness français, a relevé le défi du marathon de Paris, et nombre d’influenceurs se lancent dans cette distance mythique, devenue l’épreuve statutaire ultime du dépassement de soi.

Dans un paysage saturé de contenus lifestyle et de prises de parole souvent superficielles, le dépassement de soi s’impose comme un nouveau terrain d’expression sincère et structurant pour les créateurs de contenu. Participer à un Ironman, gravir l’Everest ou simplement courir un marathon devient un acte de communication fort. Ces exploits ne se consomment pas : ils se construisent. Et avec eux, une forme de légitimité nouvelle, fondée sur la durée, l’effort réel et la transformation personnelle.

Des marques à l’écoute de récits authentiques

Ce changement de paradigme répond à une fatigue croissante vis-à-vis du divertissement passif. Les jeunes audiences, exposées à une instabilité sociale et environnementale continue, plébiscitent des récits d’évolution, des trajectoires documentées qui valorisent la constance, la discipline, la progression. L’accomplissement individuel devient un levier collectif de réassurance. Et parfois même, une forme de thérapie active à partager à l’échelle d’une communauté.

Sur les plateformes, cette dynamique épouse parfaitement les formats viraux d’aujourd’hui. Courts ou longs, les contenus liés à un défi – sportif ou mental – s’inscrivent dans un arc narratif clair : préparation, mise à l’épreuve, apprentissages, résultats. Le tout avec un ancrage dans le réel, loin des mises en scène lisses ou des performances calculées. Vlogs immersifs, séries YouTube, lives en conditions extrêmes, tutoriels techniques ou carnets de bord hebdomadaires : les formats se multiplient, tout comme les disciplines mobilisées, du trail à la musculation, du street workout à la course d’endurance.

Vers un contenu plus incarné et transformationnel

Cette authenticité attire mécaniquement les marques. Côté équipementiers, Asics, Salomon, On Running ou encore Nike (via le marathon de Paris) collaborent désormais avec des créateurs moins professionnels, plus proches du grand public, souvent en phase de progression personnelle. Decathlon ou Garmin, de leur côté, s’associent à des profils plus émergents, avec des logiques de co-création documentaire. Et ce sont dorénavant des marques non sportives – Schneider Electric, acteurs de la grande conso ou de la tech, pour le Marathon de Paris – qui investissent ce terrain, en valorisant les notions de résilience, d’engagement et de transformation dans des campagnes d’influence plus éditorialisées.

Ce glissement vers des récits d’efforts sincères esquisse peut-être l’émergence d’un nouveau modèle de contenu : celui où l’exploit n’est plus un objectif publicitaire, mais un parcours personnel, partagé, documenté, incarné. Inoxtag illustre parfaitement cette nouvelle vague de créateurs orientés vers le dépassement de soi : une narration construite autour de défis extrêmes, une transformation physique et mentale très visible, et un storytelling puissant, susceptible de toucher des audiences au-delà du gaming et séduire les marques (North Face en a fait son ambassadeur). Son œuvre Kaizen engage un nouveau type de dialogue entre influence et performance, tout en suscitant un débat sur l’éthique, l’environnement et le rôle des influenceurs dans des récits d’exploit.