Les contenus d’Instagram débarquent dans les moteurs de recherche

Plus de visibilité.

Depuis ce 10 juillet 2025, Instagram, propriété du groupe Meta, permet l’indexation de ses contenus par Google et Bing. Une évolution majeure pour le réseau social, qui marque un tournant dans sa stratégie de diffusion et de référencement. La fonctionnalité, déployée mondialement, concerne uniquement les comptes professionnels publics, dont les publications datent d’après le 1ᵉʳ janvier 2020. Les stories, elles, ne sont pas concernées.

Concrètement, les photos, vidéos, carrousels ou Reels publiés par ces comptes peuvent désormais apparaître dans les résultats de recherche, les fameuses SERP (« Search Engine Result Page »). Une simple requête pourra faire remonter une publication Instagram dans Google. Ce changement de visibilité, activé en standard, peut toutefois être désactivé via les paramètres de confidentialité.

Pour Instagram, cette ouverture répond à un changement d’usage constaté : de plus en plus d’internautes, en particulier les plus jeunes, utilisent les réseaux sociaux comme point de départ pour leurs recherches. Ce glissement progressif transforme les réseaux en moteurs de recherche à part entière, où la recherche de produits ou de services passe dorénavant aussi par les fils d’actualité. Bienvenue dans l’ère du global search.

Pour les marques et créateurs de contenu, cette évolution représente une nouvelle opportunité d’acquisition organique. L’enjeu devient alors d’optimiser chaque post pour le référencement : descriptions claires, mots-clés pertinents et visuels contextualisés. Car si Instagram reste un réseau social, il s’impose de plus en plus comme un levier SEO… parmi d’autres.