L’histoire du soir devient un audiobook pour enfants malvoyants grâce à cette app

Lisez, un enfant écoute.

La Royal Society for Blind Children (RSBC) à Londres et l’agence Innocean Berlin ont lancé ce 13 septembre l’application Bedtime Donations, à l’occasion de la Semaine de la Lecture et de la Journée internationale de l’alphabétisation. Disponible sur iPhone et Android, cette initiative permet aux parents de transformer les histoires qu’ils lisent à leurs enfants en audiobooks accessibles pour les enfants aveugles ou malvoyants.

Le principe est simple : les parents lisent une histoire issue de la bibliothèque de l’application, composée de centaines de textes libres de droits provenant de Project Gutenberg, et l’app transforme l’enregistrement en audiobook gratuit. L’app comporte deux modes principaux : Reader, pour la lecture des histoires, et Listener, pour l’écoute par les enfants aveugles. En à peine deux heures après son lancement, Bedtime Donations est devenue l’application la plus téléchargée sur l’App Store au Royaume-Uni.

Amenée à évoluer, l’application pourra accueillir des histoires dans plusieurs langues et genres, renforçant son ambition inclusive. Bedtime Donations ne se limite pas à un outil numérique : elle transforme un moment quotidien de lecture en un geste solidaire et éducatif, en donnant à chaque enfant, quel que soit son niveau de vision, l’accès à la magie d’une histoire du soir.

Pour plus d’informations ou pour télécharger l’app, rendez-vous sur le site de Bedtime Donations.