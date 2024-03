Le photographe de guerre Robert Capa revient à la vie pour une campagne à la rédac’ impeccable

“J'espère rester sans emploi jusqu'à la fin de ma vie.”

Cela ne vous aura pas échappé, la guerre n’est pas un concept des livres d’histoire, mais bien une réalité dans un trop grand nombre de pays dans le monde. Et malgré les grands titres qui les mettent sur le devant de la scène, les conflits Russie-Ukraine et Israël-Gaza ne sont pas les seuls à faire couler le sang ; le Burkina-Faso, la Somalie, le Soudan et bien d’autres pays connaissent des guerres violentes encore de ce jour. À croire que nos livres d’histoire ne nous ont rien appris.

L’un des moyens les plus efficaces d’informer sur ces différents conflits est à travers la photographie de guerre. Malgré ses dangers, celle-ci est nécessaire pour avoir une idée de la réalité du terrain. À ce jour, le photographe de guerre le plus mémorable est Robert Capa : mort sur le terrain pendant la guerre d’Indochine en 1954, ses photographies continuent de faire résonner le monde au Centre de photographie contemporaine Robert Capa situé à Budapest.

Réalisée avec l’agence Innocean Berlin, la campagne plonge dans la mémoire de celui qui a marqué la photographie de guerre, dans l’espoir de toucher les consciences sur le sujet. La signature, “War has been comtemporary for too long” ou “La guerre est contemporaine depuis trop longtemps” vise à mettre en parallèle les guerres du passé et celles bien actuelles.

Gabriel Mattar, directeur de la création Europe chez Innocean Worldwide, a expliqué dans The stable : « Notre partenariat avec le Centre de Photographie Contemporaine Robert Capa repose sur le regard porté sur le monde avec la même curiosité et le même courage que Capa lui-même. Ainsi, pour Capa contre la guerre, nous espérons amener les gens à penser et à ressentir quelque chose en regardant ces publicités. Car même si Capa a pris les photos originales présentées dans les publicités il y a plus de 80 ans, elles auraient toutes, tristement, pu être prises aujourd’hui. Et cela nous a tous amenés à réfléchir sur le fait que la guerre est depuis trop longtemps une réalité contemporaine. »

Plus d’informations sur le site du Centre Robert Capa.