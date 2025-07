Influence marketing : des contenus Instagram en échange de services gratuits

À New York, l’application Neon Coat illustre une tendance grandissante du marketing : offrir des prestations gratuites aux influenceurs en échange de contenu sur les réseaux sociaux. Lancée en 2017 par une ancienne mannequin, la plateforme connecte plus de 12 500 utilisateurs à 1 500 commerces, dont le restaurant Jack & Charlie’s No. 118, qui propose 30 à 40 repas gratuits par mois aux profils sélectionnés. Ce modèle, déjà déployé à Los Angeles, Miami et Londres, permet aux annonceurs de bénéficier d’une visibilité organique via un abonnement mensuel généralement inférieur à 1 000 dollars.

Le principe est simple : les influenceurs reçoivent repas, soins, cours ou autres services gratuits en échange de publications valorisant les marques partenaires sur Instagram ou TikTok. Parmi les utilisateurs, certains combinent plusieurs offres dans la même journée, économisant ainsi plusieurs centaines de dollars tout en alimentant leur contenu social. Cette pratique suit une dynamique de plus en plus répandue dans l’univers du marketing d’influence, où la création de contenu devient la monnaie d’échange privilégiée pour les entreprises.

Les commerces partenaires, notamment dans la restauration et la beauté, y voient une opportunité d’attirer une clientèle plus jeune et engagée. Toutefois, cette stratégie soulève des questions sur la transparence, certains influenceurs ne respectant pas toujours les règles imposées par la Federal Trade Commission concernant la mention des services gratuits ou à prix réduit. Malgré ces limites, Neon Coat et ses abonnés contribuent à transformer la manière dont les marques gagnent en visibilité sur les réseaux sociaux.En France, depuis la loi encadrant les collaborations commerciales en 2023, les influenceurs sont plus transparents sur les réseaux sociaux. L’ARPP et la DGCCRF veillent au grain pour rendre le marketing d’influence plus responsable. Cette dernière intensifie ses contrôles.