Et si la nouvelle influence était la désinfluence ?

Recommandation : n’achetez pas ce produit.

Alors que les prix flambent et que les Français font la course aux promotions, notamment les plus jeunes, le secteur de l’influence vive-t-il sa révolution ? À l’heure des influenceurs rois (vraiment ?) et des posts sponsorisés depuis Dubaï vantant un lifestyle outrancier, une autre catégorie d’influenceurs fait son apparition sur TikTok : les désinfluenceurs. Plutôt que de recommander le dernier produit à la mode ou faire le haul de la dernière collab de fash fashion “écologique” (oui, il y a souvent le mot “Care” accolé au nom de la marque), ces derniers partagent leurs avis sur les produits stars du moment, ceux qui sont surestimés, ou recommandent carrément de ne pas les acheter.

Les influenceurs de la décroissance et de l’anti-consumérisme vont-ils renverser l’ordre établi ? Peut-être pas, mais au milieu de ces incessants stimulus nous incitant à consommer, réfléchir au coût d’un objet, à sa “nécessité” alors que le coût de la vie augmente et que les enjeux climatiques se font toujours plus urgents, n’est pas dénué de sens.

Les influenceurs sont morts, vive les (dés)influenceurs !

Merci à la newsletter Climax pour la trouvaille.