Lancement d’Infamous, le studio de branding pour les startups de la tech aux grandes ambitions

All eyes on them.

Dans un contexte économique préoccupant et un marché tech en pleine recomposition, le studio Infamous voit le jour à Paris. Fondé par Nicolas Billières et Laurent Molière, passés par We Are Social, Ogury, Mozoo ou Native, Infamous propose un accompagnement en branding destiné aux entreprises tech et des industries créatives en phase de transformation. Leur ambition : replacer l’identité de marque au cœur de la stratégie.

Le studio entend travailler en immersion avec un nombre restreint de clients, pour apporter un accompagnement renforcé aux fondateurs et aux équipes opérationnelles. « Nous avons fondé Infamous pour aider les startups ambitieuses et leurs fondateurs à donner corps à leur vision et générer un impact tangible dans leur écosystème », explique Nicolas Billières, en charge de la stratégie. Dans un paysage saturé de contenus standardisés, une marque forte devient un levier de différenciation et de stabilité.

Le positionnement d’Infamous est explicite : un refus de la neutralité et du branding cosmétique. Leur signature, “Not born to please. Built to leave a mark”, montre les ambitions internationales du projet. Elle illustre surtout une volonté de créer des marques singulières, ancrées dans la culture et construites avec exigence. « Chez Infamous, nous refusons la différenciation décorative », affirme Laurent Molière, directeur de création. Le studio revendique une approche mêlant stratégie, direction artistique et insights culturels.

Pour son premier projet, Infamous a accompagné Olyzon, adtech spécialisée dans la télévision connectée, récemment financée à hauteur de 5 millions d’euros. Du naming – Olyzon se prononce “All Eyes On”, inspiré de la chanson All Eyes On Me de 2Pac – à l’identité visuelle, en passant par la plateforme de marque, le studio a assuré un accompagnement global. “L’identité conçue par Infamous et leur accompagnement marketing sur-mesure ont boosté notre notoriété et installé notre crédibilité dès les premiers mois”, témoigne Jules Minvielle, cofondateur d’Olyzon. De quoi ancrer le studio dans un positionnement ambitieux mais déjà éprouvé grâce à cette première référence réussie.