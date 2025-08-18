Mother sort une campagne de m*rde pour IKEA

Par Iris M. le 18/08/2025

Temps de lecture : 1 min

Le mobilier scandinave à la rencontre des mouettes.

IKEA célèbre l’inauguration de son nouveau magasin à Brighton en jouant la carte de l’humour local, et plus précisément de ses habitants les plus célèbres : les mouettes. À travers une campagne d’affichage extérieure signée Mother London, la marque détourne ses visuels : chaises, tabourets, ou encore meubles de rangement apparaissent “décorés” de traces réalistes de fientes d’oiseaux.

Cette approche puise au cœur du quotidien des habitants : les brightonien·ne·s sont habitués à voir leurs bancs publics, voitures ou même – tenez-vous bien – leurs repas transformés par les attaques aériennes de mouettes.

La campagne ne se limite pas à l’affichage. Sur le front de mer, IKEA a installé un kiosque d’« assurance contre le vol de chips », distribuant des frites gratuites aux passants, en clin d’œil aux nombreuses incursions des oiseaux dans les repas estivaux. Oui, vous avez intérêt à vous y accrocher. Ou pas, si l’on considère les becs acérés de ces créatures volantes. Tout dépend d’à quel point vous tenez à vos frites. 

Le ton décalé de l’ensemble illustre un bel exemple de marketing hyperlocal, tout en restant fidèle à l’identité de la marque… et de l’agence. Un concept qui pourrait se décliner pour toute ouverture d’un IKEA dans une station balnéaire française.

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : IKEA
  • Agence : Mother London
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

Recommandé pour vous

Pour ses matelas, IKEA utilise des témoignages clients d’un nouveau genre

Pour ses matelas, IKEA utilise des témoignages clients d’un nouveau genre

Marques

IKEA capture les paroles des dormeurs pour vanter la qualité de ses matelas

IKEA capture les paroles des dormeurs pour vanter la qualité de ses matelas

Insolite

IKEA, star d’une campagne virale non officielle créée avec l’IA générative vidéo de Google

IKEA, star d’une campagne virale non officielle créée avec l’IA générative vidéo de Google

I.A.

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : dps

Scan booksponsorisé

Bioderma lance une campagne 360° pour sa protection solaire détox

Bioderma lance une campagne 360° pour sa protection solaire détox

Agence : CHANGE

Scan Booksponsorisé

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Agence : Brainsonic

Scan Booksponsorisé

Monoprix remet du peps dans les rayons

Monoprix remet du peps dans les rayons

Agence : The Good Company

Scan Booksponsorisé

Un nouveau trio à la tête de la Direction de Création de Artefact 3000

Un nouveau trio à la tête de la Direction de Création de Artefact 3000

Agence : Artefact 3000

Scan Booksponsorisé

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Agence : dps

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant