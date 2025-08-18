Mother sort une campagne de m*rde pour IKEA

Le mobilier scandinave à la rencontre des mouettes.

IKEA célèbre l’inauguration de son nouveau magasin à Brighton en jouant la carte de l’humour local, et plus précisément de ses habitants les plus célèbres : les mouettes. À travers une campagne d’affichage extérieure signée Mother London, la marque détourne ses visuels : chaises, tabourets, ou encore meubles de rangement apparaissent “décorés” de traces réalistes de fientes d’oiseaux.

Cette approche puise au cœur du quotidien des habitants : les brightonien·ne·s sont habitués à voir leurs bancs publics, voitures ou même – tenez-vous bien – leurs repas transformés par les attaques aériennes de mouettes.

La campagne ne se limite pas à l’affichage. Sur le front de mer, IKEA a installé un kiosque d’« assurance contre le vol de chips », distribuant des frites gratuites aux passants, en clin d’œil aux nombreuses incursions des oiseaux dans les repas estivaux. Oui, vous avez intérêt à vous y accrocher. Ou pas, si l’on considère les becs acérés de ces créatures volantes. Tout dépend d’à quel point vous tenez à vos frites.

Le ton décalé de l’ensemble illustre un bel exemple de marketing hyperlocal, tout en restant fidèle à l’identité de la marque… et de l’agence. Un concept qui pourrait se décliner pour toute ouverture d’un IKEA dans une station balnéaire française.