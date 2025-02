AdGPT : cette IA qui crée des publicités “toute seule”

ChatGPT et CaptCut ont un fils.

Créer des publicités efficaces en quelques minutes avec l’IA ? C’est la promesse d’Icon, un nouvel “admaker” soutenu par le Founders Fund de Peter Thiel et des cadres d’OpenAI, Pika et Cognition. Pensé comme un ChatGPT couplé à un logiciel de montage type CapCut, cet outil vise à automatiser et optimiser la production de publicités digitales.

Son fonctionnement repose sur quatre étapes clés : l’analyse des vidéos existantes, la génération de scripts via AdGPT, le montage automatisé des meilleures séquences via un éditeur intégré (avec ajout de bruitage, de musiques, de voix off générée par une IA) et l’analyse des performances. Le gain de productivité annoncé est spectaculaire : une équipe créative produisant 30 pubs par mois pourrait en générer 300 avec Icon selon Kennan Davison, son fondateur :

Pensé pour les marketers digitaux, Icon a été construit pour les besoins de clients comme Ridge, Jones Road et MUD\WTR. Son atout ? Contrairement aux générateurs d’IA classiques, il recycle les assets existants pour maintenir la cohérence visuelle et éviter l’effet générique des contenus 100 % IA. Son modèle économique est également agressif : 999 dollars par an, contre 2 000 à 30 000 dollars par mois pour ses concurrents.

L’offre d’Icon ne s’arrête pas là. Des avatars IA permettent de créer des contenus UGC – vous savez, ces faux témoignages vidéo que l’on retrouve dans les publicités social media – et une fonctionnalité AdSpy permet d’identifier les publicités de la concurrence et de les… copier. Ce monde est sans décidément sans pitié.

Reste à savoir si cette automatisation massive de la création publicitaire délivrera le ROI promis. Et si elle permettra à des marques de réellement, au-delà de leurs investissements marketing à la performance qui pullulent déjà sur les plateformes.