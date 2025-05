AXA sensibilise à la mort inattendue du nourrisson avec Hungry and Foolish

Une campagne forte pour rappeler les bons gestes aux jeunes parents.

Avec l’appui du Mécénat des Mutuelles AXA, une campagne de prévention vient marquer les esprits en s’attaquant à un fléau dont les remèdes sont encore trop peu connus : la mort inattendue du nourrisson (MIN, ou mort subite du nourrisson). Chaque année en France, entre 300 et 400 familles sont touchées par ce drame, souvent évitable grâce à des gestes simples.

L’objectif de cette prise de parole imaginée par l’agence Hungry and Foolish : sensibiliser les jeunes parents aux bonnes pratiques pour coucher leur enfant en toute sécurité. Température de la chambre, position de sommeil, environnement du lit : autant de facteurs à prendre en compte pour prévenir les risques et sauver des vies. Dans la moitié des cas, la MIN est causée par un couchage inadapté.

Pour ce faire, AXA a créé BEABA, une notice pour jeunes parents indiquant les bonnes pratiques à suivre pour plus de sécurité. Celle-ci a d’abord été mise à disposition sur Leboncoin pour les acheteurs intéressés (le site met en vente plus de 16 millions d’articles de puériculture, et est donc bien connu des parents), et a été envoyée aux vendeurs d’articles de puériculture pour qu’ils les incluent aux commandes des jeunes parents. La notice est ensuite devenue une référence médicale et est aujourd’hui en chemin pour être présentée à des congrès internationaux.

La campagne a été conçue et réalisée par les équipes de l’agence Hungry and Foolish. Ont participé à sa création : Quentin Delachaux, Valentine Foulonneau, Caroline Guillier, Marine Merhi, Claire Roselier, Bertille Lannette, Charline Adnot, Margaux Capo, Mégane Perret, Victoire Cointy, Lola Hoste, Emmanuel François-Eugène, Enguerran Barreau et Romain Annereau.