Chaque image générée par Midjourney émettrait autant de CO2 que recharger son smartphone à 100 %

Des révélations inquiétantes pour notre sobriété énergétique.

L’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) a des répercussions significatives sur l’environnement, révèle une étude menée par la startup d’IA Hugging Face et l’université Carnegie Mellon. Les chercheurs ont évalué les émissions de carbone associées à 10 tâches populaires d’IA, allant de la génération de texte à la classification d’images, en utilisant 88 modèles différents. L’étude montre que générer une image à l’aide de modèles IA puissants consomme autant d’énergie qu’une charge complète de smartphone, tandis que la génération de texte est beaucoup moins énergivore… sans surprise.

L’impact environnemental de l’utilisation d’IA est de plus en plus préoccupant à mesure que ces modèles sont intégrés à un large éventail de produits, de la messagerie au traitement de texte. L’étude souligne que l’utilisation de modèles IA généraux et complexes pour accomplir des tâches simples est beaucoup plus énergivore que l’utilisation de modèles plus petits adaptés à des missions spécifiques. Les chercheurs espèrent que cette recherche encouragera les utilisateurs à faire des choix plus responsables en matière d’IA, en optant pour des modèles plus spécialisés et moins énergivores lorsque cela est possible. Reste à ce que le marché propose de telles offres, ce qui n’est pas encore très fréquent.

L’étude contribue à sensibiliser davantage aux émissions de carbone associées à l’IA et souligne la responsabilité des entreprises qui développent ces modèles de prendre des mesures pour réduire leur impact sur l’environnement.