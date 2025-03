Women’s Aid détourne un classique jeunesse pour dénoncer les violences domestiques

The Monster Who Came to Tea.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’association Women’s Aid frappe fort avec une campagne percutante inspirée du célèbre livre pour enfants The Tiger Who Came to Tea. Rebaptisée The Monster Who Came to Tea, cette relecture poignante met en lumière la réalité des violences domestiques subies par de nombreuses femmes et enfants au Royaume-Uni.

Dans cette version revisitée, le tigre du conte original est remplacé par un monstre, témoin des angoisses d’une fillette prénommée Lily. Très vite, le récit bascule : ce monstre n’a rien d’imaginaire. Il incarne la violence d’un père, révélant ainsi le quotidien de milliers d’enfants vivant dans un foyer où règne la peur.

Imaginée par l’agence House 337 la campagne sera diffusée en cinéma et sur les réseaux sociaux, avec des projections prévues dans certaines salles à travers le Royaume-Uni. Des activations out-of-home viendront compléter le dispositif, avec des éléments visuels inspirés d’un lancement de livre, et des citations teaser incitant à signer la lettre ouverte.

Avec The Monster Who Came to Tea, Women’s Aid transforme un conte familier en un cri d’alarme. Une prise de parole forte qui, espérons-le, ne restera pas lettre morte.

Et au cas où cela vous rappellerait quelque chose :