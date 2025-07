Une affiche avec 4211 mégots pour lutter contre la pollution

Des déchets qui parlent.

Klopper, marque française spécialisée dans les cendriers de poche innovants, s’associe à l’association Clean My Calanques et à l’agence créative HOMERUN (ex Rosbeef!) pour lancer une campagne d’affichage originale en France. Le point de départ : une opération de collecte menée dans le parc de la Vieille Chapelle à Marseille, où 4 211 mégots de cigarette ont été récupérés pour former des messages percutants. Ces phrases reprennent les excuses fréquemment avancées par les fumeurs qui jettent leurs mégots au sol, telles que « Ça va, c’est qu’un mégot » ou encore « Y’a pas de poubelle dans le coin ». Les visuels, diffusés sur 500 panneaux publicitaires mis à disposition par JCDecaux, sont visibles dans plusieurs villes françaises.

Dans cette utilisation directe des déchets devient vecteur de message : les mégots, habituellement ignorés, deviennent ici le moyen d’engager un dialogue frontal avec le public. En formant des mots à partir de ces déchets, la campagne crée un effet visuel saisissant, visant à susciter une prise de conscience immédiate. Elle rappelle ainsi que chaque geste, même minime, contribue à un problème environnemental majeur. Un choix qui donne à la campagne une dimension visible et impactante.

Si la pollution engendrée par les mégots est bien connue, la campagne préfère mettre l’accent sur le comportement et les justifications souvent données pour jeter ces déchets sur la voie publique. En rendant ces excuses visibles, il s’agit de les déconstruire et d’encourager un changement d’habitude. Au-delà de la simple dénonciation, cette initiative s’appuie sur un double levier : une action concrète sur le terrain, avec la collecte des mégots, et une large diffusion via un affichage urbain. Ce dispositif vise à susciter un réflexe citoyen, rappelant que la lutte contre la pollution commence par la responsabilité individuelle.

Klopper, Clean My Calanques et HOMERUN proposent un message clair et visuel, incarné par les 4 211 mégots, pour rappeler que les petites excuses ne justifient pas la pollution. Une campagne qui s’inscrit dans une volonté de sensibilisation renforcée, invitant chacun à agir différemment.

