HeyGen améliore ses avatars IA

Plus de fluidité.

HeyGen, plateforme américaine spécialisée dans la génération et la traduction vidéo par intelligence artificielle, vient d’annoncer une mise à jour importante de son produit Avatar IV. Une série d’améliorations techniques est désormais disponible sur tous les comptes HeyGen.

Cette version mise à jour introduit plusieurs nouveautés notables : des gestes dynamiques automatiquement générés à partir du script, une option de contrôle des mouvements via prompt, ainsi que des micro-expressions qualifiées d’« hyper-real ». La synchronisation labiale, souvent critiquée pour son approximation, bénéficie également d’un ajustement visible. Le tout est proposé dans un format vidéo allant jusqu’à 60 secondes, en qualité 1080p.

Visuellement, la différence se manifeste surtout par une meilleure cohérence entre le discours et les mouvements du corps. Les bras, auparavant plutôt statiques, accompagnent désormais la parole avec davantage de fluidité, donnant aux avatars un aspect plus vivant. Le rendu global tend ainsi vers une animation moins figée et plus naturelle, bien que toujours limitée par le cadre de la vidéo générée.

Avec ce qu’elle décrit comme un « major upgrade », HeyGen poursuit l’amélioration progressive de ses avatars. Si l’intelligence artificielle permet depuis un moment de faire parler un visage synthétique, la maîtrise des gestes et des expressions fines représente une étape supplémentaire vers un réalisme visuel plus convaincant, et peut-être, à terme, plus engageant pour les formats de communication automatisés.