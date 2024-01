Un Wordle pour les amateurs de couleurs en code hexadécimal 

De quoi se déstresser après une présentation client.

Designers et amoureux des couleurs, réjouissez-vous. Si vous aimez vous mettre au défi, Hexcodle, ce nouveau jeu vous mettra au défi chaque jour : il vous faudra deviner les codes hexadécimaux représentant des couleurs. Jour après jour, une nouvelle couleur est choisie et les joueurs ont cinq tentatives pour deviner son “hexcode”. Avec une approche innovante, Hexcodle, créé par les développeurs Hannah et Ekim, transforme la routine quotidienne des jeux de devinettes en une expérience vibrante et colorée, parfaite pour ceux qui rêvent en RGB.

Dans Hexcodle, chaque couleur est représentée par un code au format #RRGGBB, où chaque chiffre ou lettre indique l’intensité de la couleur, de 0 pour le plus bas à F pour le plus élevé. Les créateurs du jeu fournissent des indices visuels pour aider les joueurs à se rapprocher du code couleur cible, transformant ainsi le processus de devinette en un véritable test de connaissance des couleurs et de raisonnement déductif. Avec des exemples tels que #FFFFFF pour le blanc et #000000 pour le noir, le jeu éduque également les joueurs sur les nuances des codes couleurs que l’on retrouve notamment dans les CSS de nos chers sites web.

Pour ceux qui recherchent un défi supplémentaire, Hexcodle offre un « mode difficile », où les indices sont moins précis, intensifiant ainsi le jeu. Dans ce mode, les joueurs reçoivent des conseils plus vagues, tels que de viser plus haut ou plus bas, sans indication numérique précise. Hexcodle est ainsi une manière intéressante de mettre à l’épreuve votre connaissance des couleurs et votre raisonnement logique.

Et pour les joueurs cherchant d’autres expériences innovantes, Google propose également « Say What You See« , un jeu où il faut deviner des énoncés textuels (des prompts en VO) derrière des images générées par IA… et malheureusement pas disponible en France. En attendant, il ne vous reste plus qu’à jouer à Hexcodle !