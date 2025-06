93 % des 15-24 français ont déjà utilisé une IA

ChatGPT, futur confident numéro 1 ?

Heaven dévoile les résultats de son baromètre annuel BORN AI 2025, une étude menée auprès des 18-25 ans en France et publiée en juin 2025. Cette campagne d’étude, réalisée via un panel en ligne et des entretiens qualitatifs, met en lumière l’usage massif de l’intelligence artificielle générative chez les jeunes. Avec 93 % d’entre eux ayant déjà utilisé un outil comme ChatGPT, Meta AI ou Gemini, et 42 % affirmant s’en servir quotidiennement, l’IA s’impose désormais comme un réflexe dans la vie de cette tranche d’âge.

Parmi les outils les plus utilisés, ChatGPT conserve une nette avance avec 85 % d’usage déclaré. Meta AI, porté par son intégration directe dans WhatsApp et Instagram, connaît une percée notable avec 35 % d’adoption. En comparaison, d’autres assistants comme Gemini ou MyAI progressent de manière plus modérée.

Les usages dépassent désormais la simple recherche d’informations. L’interaction orale progresse (20 % des jeunes y ont recours), et les assistants sont de plus en plus sollicités dans des sphères variées : études, travail, vie personnelle. Un jeune sur trois dit avoir utilisé une IA pour l’éclairer dans un choix de consommation, et 15 % reconnaissent avoir déjà acheté un produit sur la base d’une recommandation formulée par une IA.

Plus surprenant, ces technologies s’immiscent dans des domaines plus intimes. « 23 % déclarent avoir déjà cherché des conseils en séduction ou en couple auprès d’une IA générative. » Des pratiques qui traduisent une évolution vers des échanges plus spontanés, continus, et intégrés à la vie quotidienne, bien au-delà du simple outil utilitaire.