Quand JBL livre 454 kg de message anti-retour abusif

À bas la return-culture.

Aux États-Unis, l’approche de la saison des fêtes de fin d’année universitaire rime avec soirées XXL. Et certains consommateurs ont trouvé une astuce : acheter une enceinte JBL PartyBox, l’utiliser pour une soirée… avant de la retourner le lendemain. Une habitude frustrante pour la marque, qui a décidé de répliquer avec humour dans sa dernière campagne signée Havas New York et Annex88.

Baptisée Unreturnable PartyBox, l’activation met en scène Charlie, un étudiant qui a effectivement acheté puis renvoyé une PartyBox après une fête. Cette fois, JBL revient frapper à sa porte avec une version hors normes : une enceinte de plus de 3 mètres de haut, pesant 454 kg, livrée directement devant sa fraternité. En guise de messager, c’est l’ancien joueur NFL et Hall of Famer Devin Hester – célèbre pour ses retours de balle spectaculaires – qui se charge de remettre la “commande”.

Avec cette opération spectaculaire et humoristique, JBL envoie un message clair : « You don’t return the life of the party ». La marque transforme ainsi un point de friction commercial – la “return culture” – en moment culturel, avec une tonalité irrévérencieuse qui parle à la génération Z. Une cible familière du “one-time use”, entre “wardrobing” (acheter une tenue pour un événement avant de la rendre) et location déguisée de matériel.

Tournée sur un véritable campus universitaire avec des étudiants non briefés, la campagne revendique une approche authentique et immersive. Elle affirme également la personnalité de JBL, à la croisée de la musique, de la fête et de la culture populaire.