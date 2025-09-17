Google Gemini détrône ChatGPT sur l’App Store américain

Depuis le 13 septembre dernier, Google Gemini est devenu l’application gratuite la plus téléchargée sur l’App Store américain, devançant ainsi ChatGPT d’OpenAI. La campagne autour de la mise à jour intégrant le modèle d’édition d’images Nano Banana semble avoir porté ses fruits. Sur iPhone, l’application de Google occupe désormais la première place des classements aux États-Unis.

Le succès de cette mise à jour tient notamment aux capacités virales de Nano Banana. Ce modèle permet de générer ou modifier des images en conservant la ressemblance d’un sujet, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un animal. Les utilisateurs peuvent aussi fusionner plusieurs photos, appliquer des styles variés ou affiner leurs créations via un simple prompt conversationnel. Un usage qui a trouvé un large écho sur les réseaux sociaux, où prolifèrent des images mettant en scène des selfies aux côtés de célébrités.

Entre le 26 août et le 9 septembre, Google a enregistré 23 millions de nouveaux utilisateurs pour Gemini, tandis que plus de 500 millions d’images ont déjà été traitées par Nano Banana. Le modèle gratuit autorise jusqu’à 100 images par jour, quand l’abonnement payant (à partir de 19,99 dollars par mois) pousse la limite à 1 000.

En comparaison, ChatGPT, longtemps indétrônable sur l’App Store, recule à la deuxième place mais conserve une solide base avec 700 millions d’utilisateurs actifs, selon OpenAI. Quant à Grok, n’en déplaise à Elon Musk, il ne fait pas partie du Top 25 de l’App Store.