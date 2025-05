Google Ads automatise les campagnes Search avec AI Max

Plus de conversion sans doubler les coûts ?

Google a annoncé le lancement en version bêta d’AI Max for Search campaigns, une nouvelle suite de fonctionnalités basée sur l’intelligence artificielle. Intégré à Google Ads, cet outil vise à augmenter la performance des campagnes Search tout en offrant un boost d’automatisation et de pertinence grâce aux capacités avancées de l’IA générative. En résumant grossièrement, on peut voir là le pendant Search de Performance Max (display et vidéo).

AI Max entend moderniser la gestion des campagnes Search en s’appuyant sur trois fonctions clés :

– L’élargissement des termes de recherche : les annonces peuvent désormais s’afficher pour des requêtes connexes, même si elles ne correspondent pas exactement aux mots-clés ciblés. Cette approche permet de capter une intention de recherche plus large.

– La génération dynamique de titres et descriptions : en analysant les pages de destination, les mots-clés et les annonces existantes, Google Ads peut créer automatiquement des textes plus pertinents en temps réel.

– L’expansion de l’URL finale : les utilisateurs sont redirigés vers la page la plus pertinente du site de l’annonceur selon leur requête, même si l’URL n’a pas été spécifiquement renseignée dans la campagne.

Des fonctionnalités conçues pour s’intégrer de manière fluide aux campagnes Search existantes.

Selon Google, les premiers tests montrent une hausse moyenne de 14 % des conversions ou de leur valeur, sans que se dégrade le coût par acquisition (CPA) ou du retour sur les dépenses publicitaires (ROAS). Pour les campagnes s’appuyant principalement sur des mots-clés exacts ou en expression, cette hausse atteint jusqu’à 27 %.

Des annonceurs comme L’Oréal semblent avoir déjà testé AI Max, constatant des performances accrues, notamment grâce à la découverte de nouvelles opportunités de recherche et à une meilleure adéquation entre intention utilisateur et message publicitaire.

AI Max est actuellement en déploiement bêta mondial. Son intégration complète à l’interface de Google Ads est prévue pour le 27 mai 2025. La fonctionnalité sera également disponible via l’API Google Ads version 21, attendue pour août prochain.

Pour garantir un meilleur contrôle, Google introduit aussi de nouveaux paramètres de ciblage. Les annonceurs peuvent désormais définir les marques avec lesquelles ils souhaitent, ou non, être associés. Il sera aussi possible de restreindre la diffusion selon l’intention géographique des internautes.