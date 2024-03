Flash info : Godzilla est élu chef de la police à Tokyo 

De casseur à pacificateur.

Dans le pays du soleil levant, où chaque jour apporte son lot de surprises, les habitants d’Ikebukuro, un quartier à Tokyo, ont récemment été témoins d’un événement inattendu. Imaginez-vous marchant paisiblement un samedi dans les rues de la capitale, lorsque soudainement, vous apercevez Godzilla, le célèbre monstre kaijū, défilant aux côtés des forces de l’ordre. Non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien au Japon, où tout est possible, même les apparitions et alliances les plus improbables.

C’est ainsi que Godzilla, habitué à semer la terreur, s’est retrouvé nommé chef de la police. On vous rassure tout de suite, sa nomination n’a duré qu’une journée, le monstre s’est peut-être finalement rendu compte qu’il préférait commettre des délits plutôt que de les arrêter. Accompagné de policiers et d’un orchestre, Godzilla a arpenté les rues d’Ikebukuro, attirant l’attention de tous. L’événement a rassemblé une foule de spectateurs, de fans et de simples curieux, tous ébahis devant cette scène digne d’un film de science-fiction.

Si Godzilla a décidé de se ranger du bon côté de la force, c’est pour une bonne raison : la sécurité routière. Car oui, même Godzilla fait attention lorsqu’il conduit. En prémices de la campagne nationale de la sécurité routière qui sera dévoilée le 6 avril, le Japon a voulu marquer le coup en pointant les regards sur cet emblème de la pop culture du pays. Le célèbre monstre ne s’est pas juste contenté de défiler, mais il a aussi participé à un quizz, éduquant ainsi les enfants sur les règles de sécurité à vélo. Il faut dire que 43 % des accidents du quartier d’Ikebukuro impliquent des cyclistes selon la police locale. Entre deux rugissements, Godzilla apportait ses précieux conseils, prouvant que même les monstres ont un cœur tendre pour la sécurité de tous.

Qui aurait cru qu’un monstre géant deviendrait un jour un allié de la sécurité routière ? Quel pourrait en être l’équivalent français ? Darmazilla ou Vergodzilla ?