GitHub lance un agent IA qui corrige les bugs à votre place

On fera moins les malins quand il prendra le contrôle du dépôt.

GitHub lance un nouvel agent d’intelligence artificielle intégré à GitHub Copilot, capable de corriger des bugs, d’ajouter des fonctionnalités ou d’améliorer la documentation de manière autonome. Cette innovation, dévoilée le 19 mai 2025, est disponible pour les utilisateurs de Copilot Enterprise et Copilot Pro Plus. Le dispositif fonctionne sur plusieurs supports : le site GitHub, l’application mobile ainsi que l’interface en ligne de commande (CLI). Dès qu’un développeur lui assigne une tâche, l’agent démarre une machine virtuelle, analyse le code, puis propose ses modifications sous forme de demandes à valider par un humain.

L’agent Copilot offre une interaction fluide avec les développeurs : une fois la tâche assignée, il prend en charge les opérations en arrière-plan tout en documentant ses actions dans des logs accessibles. GitHub insiste sur la sécurité : les politiques existantes comme les protections de branches s’appliquent exactement comme prévu et les demandes de fusion nécessitent une approbation humaine avant tout déploiement. L’agent s’appuie sur des modèles avancés et peut gérer des tâches de complexité faible à moyenne, ce qui décharge les équipes des travaux répétitifs, permettant qu’elles se concentrent sur les aspects plus complexes du développement. Les fameuses tâches à haute valeur ajoutée, encore réservés à nous autres humains.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large, plusieurs acteurs comme Google avec Jules ou OpenAI avec Codex développent leurs propres agents d’IA pour le code. GitHub va plus loin en rendant open source GitHub Copilot dans Visual Studio Code, permettant ainsi à la communauté de contribuer à son évolution. Disponible depuis ce 19 mai, ce nouvel agent promet de transformer le travail des développeurs en accélérant les cycles de développement tout en maintenant un contrôle rigoureux sur la qualité et la sécurité du code.