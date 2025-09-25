Face aux deepfakes, France Télévisions marque ses contenus numériques

Par Iris M. le 25/09/2025

Temps de lecture : 2 min

JT tamponnés à l’encre digitale.

Le journal de 13h et celui de 20h de France Télévisions arborent désormais des Content Credentials, sorte de papiers d’identité numériques infalsifiables. Derrière ce sceau, un standard technologique appelé C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), déjà soutenu par un consortium qui réunit la BBC, le New York Times, l’European Broadcasting Union, Adobe, Microsoft, Sony ou encore Google.

Concrètement, ces informations intégrées au fichier permettent de savoir qui a produit une image, à quel moment, de quelle manière, et si elle a été modifiée. L’objectif du service public est d’étendre ce marquage bien au-delà des JT, jusqu’à couvrir l’ensemble de ses contenus d’information. Pour y parvenir, France Télévisions s’appuie sur l’expertise technique de Dalet, spécialiste de la gestion de contenus médias.

Un tel dispositif s’impose face à la prolifération des manipulations visuelles. Deepfakes, escroqueries vidéo, montages fallacieux : l’arsenal des fausses images se perfectionne et s’industrialise, tandis que leur production est facilitée par l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, le service public estime que la traçabilité de ses contenus est devenue indispensable pour préserver la confiance du public.

Mais si cette empreinte numérique agit comme un rempart, elle ne constitue pas pour autant un bouclier absolu. Un recadrage agressif, une capture d’écran ou un re-encodage peuvent effacer les métadonnées. Et encore faut-il que les plateformes diffusant ces contenus affichent clairement ces preuves d’authenticité, au risque sinon qu’elles restent invisibles pour le spectateur.

La démarche de France Télévisions illustre donc une évolution inévitable : dans un univers saturé d’images, l’information doit désormais porter son propre passeport numérique. Une contrainte lourde, mais devenue incontournable pour que le vrai conserve une chance de se distinguer du faux.

Crédits

  • Annonceur : France Télévisions
  • Partenaire : Dalet
  • Diffusion : Septembre 2025
  • Pays : Global

