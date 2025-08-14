FutureBrand signe l’identité du World Athletics Ultimate Championship

Mention spéciale pour le bâton de relais.

À un peu plus d’un an de son lancement, le World Athletics Ultimate Championship dévoile son identité visuelle et sa stratégie de marque. Conçue par FutureBrand, cette nouvelle plateforme vise à installer l’événement, attendu à Budapest du 11 au 13 septembre 2026, comme un rendez-vous inédit réunissant les meilleurs athlètes mondiaux.

Pensé comme un « clash » entre champions olympiques, champions du monde, vainqueurs de la Wanda Diamond League et sportifs les plus performants de l’année, le championnat ambitionne de couronner les meilleurs dans trois disciplines phares : la course, le saut et le lancer.

Pour traduire cette promesse, FutureBrand a imaginé le concept « Class of One », centré sur la victoire et les instants qui captivent le plus le public. Le symbole clé de l’identité, baptisé « Star Flare », associe la forme universelle de l’étoile à une composition explosive en trois éléments, chacun représentant une discipline. Sa version 3D et ses animations dynamiques renforcent son impact, notamment sur les supports digitaux.

La palette visuelle mêle noir et blanc à des dégradés irisés, inspirés de la texture du symbole, et se décline en motifs, icônes et graphiques. Un ton de voix affirmé – qualifié d’« obsessif », « audacieux » et « dramatique » – complète le dispositif, pour séduire les fans comme de nouveaux publics.

En plus de l’identité, FutureBrand a défini les principes d’expérience de marque, des personas audiences et les moments-clés du parcours spectateur. Maria Ramos, directrice de la marque et du marketing de World Athletics, affirme dans un communiqué que l’objectif est de proposer « une identité qui dynamise athlètes et fans, et qui se distingue par son ton, son ambition et sa vision ».