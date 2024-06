FreeWheel lance des solutions programmatiques pour les événements en direct

Pile pour Paris 2024 !

FreeWheel, plateforme tech spécialisée dans la publicité pour CTV (TV connectée), a annoncé le 18 juin 2024 le lancement d’une nouvelle suite de solutions programmatiques dédiées aux événements en direct sur les services de streaming, incluant les Jeux olympiques de Paris 2024. En parallèle, FreeWheel a publié un rapport intitulé « It’s Only Live Once: How TV Advertisers Can Capture Audiences in the Moment… and How Streaming Is Changing the Game », destiné à guider les annonceurs à travers les opportunités et meilleures pratiques du streaming en direct.

Les événements en direct restent une opportunité précieuse pour les annonceurs, offrant des audiences massives et un environnement engageant. Cependant, le déplacement de ces événements vers les plateformes de streaming pose de nouveaux défis techniques, notamment la latence liée aux imprévus du direct, et à la quantité de téléspectateurs simultanément présents. FreeWheel répond à ces enjeux avec des capacités améliorées pour insérer des publicités de manière dynamique et fiable, même lors des pics de visionnage. « Le streaming permet aux éditeurs d’ouvrir leur inventaire en direct au programmatique avec plus de confiance », a déclaré Mark McKee, General Manager de FreeWheel, soulignant l’évolution du marché grâce aux technologies avancées et à l’augmentation des audiences en streaming.

Pour les éditeurs et annonceurs, FreeWheel propose des fonctionnalités comme la pré-validation des créations publicitaires, l’augmentation des opportunités d’inventaire et l’adaptation en temps réel des capacités serveur pour gérer les hausses de fréquentation. Ces innovations visent à garantir une expérience publicitaire fluide et personnalisée, renforçant la confiance dans la diffusion des publicités et améliorant la monétisation pour les éditeurs, tout cela, même en cas de pic de fréquentation qui pourrait altérer la notion de temps réel. Les événements en direct, précieux pour leur caractère unique, bénéficient désormais d’une infrastructure programmée plus robuste et adaptable, répondant aux attentes croissantes des annonceurs et des spectateurs.