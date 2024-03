La caméra cachée d’une dégustation produits avec un industriel honnête

Foodwatch secoue les papilles et les consciences.

Depuis 2014, l’ONG Foodwatch, le Robin des Bois de l’alimentation, s’engage corps et âme dans une quête délicieusement noble : faire prendre conscience des secrets peu appétissants de l’industrie agroalimentaire. Ces défenseurs de nos assiettes se sont donnés pour objectif une alimentation plus transparente, plus sûre et plus saine.

Dans leur dernière campagne, la figure de cette résistance n’est autre que l’acteur Xavier Lafitte dans le rôle de l’industriel honnête. Foodwatch a donc infiltré les rues pour proposer une dégustation qui ressemble fortement à un sketch. Imaginez-vous en train de flâner, quand soudain un individu qui vous tend une bouchée de ce que vous pourriez acheter en supermarché en vous faisant la promotion d’un produit plus dangereux que ce qu’il n’y paraît : cancérigène, faux miel, faux made in France, nitrites ajoutés, nutri-score E et j’en passe.

La réaction des badauds ? Un mélange de dégoût, de confusion et de regrets pour toutes les fois où ils se sont faits joyeusement bernés par l’emballage.

Cette opération Foodwatch est un vrai plat de résistance qui rappelle l’importance de rester vigilant face aux étiquettes trompeuses et aux emballages qui peuvent cacher beaucoup de secrets. Si seulement les industriels pouvaient être aussi honnêtes que Xavier, le monde serait un endroit bien plus digeste !