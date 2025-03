Internet et identité : la double vie numérique des Français

Hyperconnectivité, personnalités changeantes et regrets en ligne.

Une enquête menée par FLASHS pour Hostinger révèle qu’au-delà d’un simple moyen de communication, Internet est un espace où l’identité se redéfinit. Derrière leurs écrans, plus de quatre internautes sur dix adoptent une personnalité différente, une tendance particulièrement marquée chez les plus jeunes.

L’étude montre que 95 % des Français interagissent en ligne au moins une fois par mois, et que 67 % le font quotidiennement. Ce chiffre grimpe à 89 % chez les 18-24 ans, reflétant une hyperconnectivité générationnelle. Les réseaux sociaux restent les plateformes de prédilection : Facebook domine chez les plus de 35 ans, tandis que les plus jeunes plébiscitent Instagram, TikTok et Snapchat.

Loin d’être un simple reflet de la vie réelle, l’identité numérique des internautes est malléable. 43 % des sondés déclarent modifier leur personnalité en ligne, et 17 % disent être totalement différents. Parmi eux, 63 % des moins de 25 ans ajustent leur comportement sur Internet. L’étude révèle aussi que :

– 57 % se sentent plus libres d’exprimer leur opinion,

– 55 % se perçoivent comme plus réfléchis,

– 48 % se montrent plus directs,

– 38 % se trouvent plus drôles,

– 14 % admettent être plus vulgaires en ligne.

Si cette liberté d’expression séduit, elle vient avec son lot de conséquences.

Les internautes sont nombreux à éprouver des remords face à leurs publications : 44 % regrettent déjà un contenu partagé, un phénomène qui concerne 63 % des 18-24 ans, contre seulement 28 % des plus de 50 ans. Les principales causes de ces regrets sont :

– Les retours négatifs ou critiques (44 %),

– L’expression sous le coup de l’émotion (41 %),

– Le manque de réactions (32 %),

– La peur du jugement (28 %),

– La viralité non maîtrisée d’un contenu (16 %).

Les plus jeunes sont particulièrement sensibles à ces risques, ce qui les pousse à repenser leur usage des réseaux. Face à ces contradictions, de nombreux Français cherchent à mieux maîtriser leur présence en ligne :

– 45 % séparent vie privée et vie numérique,

– 32 % équilibrent leur quotidien avec des activités hors écran,

– 26 % filtrent activement les contenus négatifs,

– 72 % ont réduit leur utilisation du numérique ou envisagent de le faire

Cette volonté de réguler son usage d’Internet est particulièrement marquée chez les jeunes : 87 % des 18-24 ans et 80 % des 25-34 ans ont déjà pris des mesures pour limiter leur présence en ligne.

Les interactions en ligne suscitent des sentiments ambivalents. 35 % des internautes disent éprouver de la satisfaction, tandis que 22 % ressentent du stress et 16 % de l’anxiété. 9 % déclarent même s’être sentis manipulés.

De quoi mettre en lumière une réalité paradoxale : Internet est à la fois un espace d’expression libératrice et un terrain propice aux regrets. Entre volonté de connexion et besoin de protection, les Français naviguent dans une double vie numérique où équilibre et maîtrise deviennent essentiels.