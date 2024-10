Vous utilisez l’IA ? Tout le monde s’en fiche selon Fiverr

Un outil comme un autre.

Fiverr dévoile une nouvelle campagne mettant en scène une comédie musciale excentrique intitulée Nobody Cares. Ce show à la Broadway, avec des caméos du co-fondateur et CEO de Fiverr Micha Kaufman et de Ross Pomerantz, alias Corporate Bro, rappelle avec humour que l’essentiel n’est pas le fait d’user ou non de l’IA, mais bien le talent de ceux qui l’exploitent. Lancée le 22 octobre, la campagne met en lumière le véritable enjeu : les résultats que ces outils permettent d’obtenir. Car savoir prompter, c’est aussi un talent.

Parallèlement, Fiverr publie son 2024 Generative AI Usage Report, révélant que 63 % des freelances de sa plateforme utilisent désormais des outils génératifs comme ChatGPT, Midjourney ou Firefly, une hausse de 5 points par rapport à 2023. Le rapport met en avant les tendances, les défis et les bénéfices liés à l’utilisation de ces technologies, tout en soulignant les préoccupations autour de la qualité, de la précision, ainsi que des questions de confidentialité et de droits d’auteur. La vidéo, elle, entretient le thème de l’humour.

Matti Yahav, directeur marketing de Fiverr, souligne dans un communiqué que : « Avec l’IA qui aide à libérer la puissance de la créativité, notre nouvelle campagne publicitaire invite le public à aller au-delà de l’IA en tant qu’outil, à faire appel à son imagination et à envisager les possibilités infinies, l’amusement immense et les excellents résultats qui peuvent découler de l’utilisation des meilleurs talents en IA. »