Fiverr signe une pub 10 fois moins chère grâce à l’IA

Par Iris M. le 22/08/2025

Temps de lecture : 2 min

Mais à quel prix pour la créativité ?

La plateforme de freelances Fiverr fait le pari de l’intelligence artificielle pour sa dernière campagne mondiale. Le spot “Prompt and Punishment ”, dévoilé cette semaine, revendique un coût de production divisé par dix par rapport à une campagne traditionnelle.

Le film met en scène un personnage sceptique face à l’IA, projeté dans une série de situations absurdes dont certaines inspirées de mèmes et de tendances virales. Objectif : démontrer que, grâce à l’IA et aux freelances présents sur Fiverr, une marque peut réagir en temps réel aux phénomènes culturels.

Le projet a été conçu en interne, avec les réalisateurs freelance Noam Sharon et Tal Rosenthal, et repose sur des outils tels que Google VEO3 et Runway. Résultat revendiqué : un budget limité à environ 10 % de celui d’une production classique, selon Adweek. De quoi séduire des PME souvent contraintes par la baisse des budgets communication.

Au-delà du coût, Fiverr mise sur l’interactivité : pour chaque tranche de 5 000 commentaires récoltés en ligne, une nouvelle scène sera produite et diffusée. Un mécanisme pensé pour maximiser l’engagement social et épouser le cycle court des tendances culturelles.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large. En février, Fiverr lançait Fiverr Go, une offre dédiée aux freelances et entreprises souhaitant intégrer l’IA dans leurs projets. Pour le PDG Micha Kaufman, l’IA est un tournant incontournable : « L’IA arrive pour vos emplois. À vrai dire, elle arrive aussi pour le mien. C’est un signal d’alarme », déclarait-il récemment à Business Insider.

Reste une question clé : si les économies sont indéniables, la qualité créative suivra-t-elle ? Le spot illustre la rapidité et l’accessibilité de l’IA, mais soulève aussi des interrogations. La dépendance à des outils propriétaires, la cohérence de marque dans des campagnes ultra-réactives, ou encore les enjeux juridiques liés aux contenus générés par IA demeurent sans réponse.

Avec “Prompt and Punishment ”, Fiverr veut démontrer qu’il est possible de produire vite, pas cher et en phase avec la culture du moment. Mais à force de privilégier l’efficacité, la publicité risque-t-elle de perdre de sa singularité ?

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Fiverr
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

