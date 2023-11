Five Star “pimp” sa campagne publicitaire – et sa notoriété accélère

Pimp my ad.

Article sponsorisé par Five Star

Le réseau de carrossiers Five Star est de retour sur les écrans avec un tout nouveau spot publicitaire qui promet de secouer le monde de la carrosserie automobile. Avec plus de 500 adhérents en France, Five Star est un réseau de carrossiers professionnels créé en 1993 par la marque de peinture Cromax du groupe Axalta Coating Systems.

La dernière création publicitaire de Five Star, imaginée et produite par l’agence We Made Ya, se présente sous la forme d’une comédie débordante d’humour, mettant en avant la nécessité d’écouter véritablement les clients. S’inspirant de la cultissime – à sa façon – émission Pimp My Ride, ce spot transcende le concept de la publicité TV pour offrir un moment de pur divertissement. Il met en scène une cliente qui, voulant simplement réparer l’aile de son véhicule, se retrouve à la tête d’une voiture compacte rose équipée d’un barbecue dans le coffre, illustrant avec humour la promesse de Five Star, à l’opposé du “pimp” : répondre aux besoins réels de ses clients, sans superflu.

Outre l’objectif de renforcer la notoriété de la marque dans l’esprit des consommateurs, cette campagne a pour but de sensibiliser le public à l’importance des carrossiers, un métier souvent méconnu. Le spot est diffusé sur les canaux du groupe TF1 et BFMTV, ainsi que sur Spotify, YouTube et les réseaux sociaux, où il a déjà atteint plus de 2 millions de vues. En complément, un concours est organisé tout au long du mois de décembre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Five Star. Votre carrosserie n’attend que cela !