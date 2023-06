Fiat interdit le gris pour ses voitures

Le carnaval de Venise sur l’autoroute A6.

Les couleurs ont différentes significations. Par exemple, chez les Occidentaux, le rouge attire l’attention, le bleu évoque la sécurité et la confiance, tandis que le vert est associé à la santé et à la nature. Afin de rompre définitivement avec la tristesse et la monotonie souvent associées à la couleur grise, le constructeur italien Fiat a choisi d’adopter des couleurs vives dans un clip qui évoque la vivacité de la céramique italienne typique de Positano. Un certain Henri Matisse aurait été aux anges en apprenant la nouvelle !

Le pari paraît risqué, étant donné que le gris a été longtemps privilégié par les propriétaires de voitures pour son allure classique et élégante. Cependant, les temps changent et les nuages grisâtres commencent à se dissiper pour laisser place aux éclaircies. En effet, les tendances actuelles du marché témoignent d’un déclin progressif de la popularité du gris, au profit de couleurs plus vives et audacieuses. Les consommateurs d’aujourd’hui recherchent des moyens de se démarquer et d’exprimer leur individualité à travers le choix de la couleur de leur véhicule, ce qui a sans doute influencé la décision de Fiat.

La perception des couleurs reste subjective et varie selon les individus, même si certains croient qu’elles peuvent influencer nos choix de consommation et notre mémoire. En marketing, plusieurs études ont toutefois démontré que l’assortiment de couleurs peut jouer un rôle déterminant dans la décision d’achat d’un produit, allant jusqu’à représenter jusqu’à 90% de cette décision. En prenant cette initiative, Fiat montre sa volonté d’innover et de suivre les tendances du marché, renforçant ainsi sa plateforme de marque misant sur le lifestyle italien. Proposer des couleurs plus audacieuses pourrait attirer de nouveaux segments de clients. Bien que la réussite de cette stratégie dépende du temps, elle démontre clairement la volonté de Fiat de se réinventer et de rester pertinent dans un secteur automobile en constante (r)évolution. Et entre nous, nos cités de béton méritent bien de voir la vitre en rose.