Rafael Nadal prête sa voix à la campagne de Roland-Garros 2025

De retour depuis les tribunes.

La Fédération Française de Tennis (FFT) vient de dévoiler la vidéo de sa campagne 2025 « Only At Roland-Garros », incarnée par Rafael Nadal. Une activation symbolique pour un tournoi qui célèbre autant ses champions que son identité unique.

Diffusé en France et à l’international, ce nouveau film publicitaire rend hommage à l’ADN si particulier du Grand Chelem parisien, en valorisant ses codes emblématiques : la terre battue ocre de la Porte d’Auteuil, les glissades des joueurs, les panamas des spectateurs ou encore les rituels ancrés dans l’histoire du tournoi.

Pour incarner cette singularité, la Fédération a fait appel à une voix familière du public, celle de Rafael Nadal. Vainqueur à 14 reprises de Roland-Garros entre 2005 et 2022, l’Espagnol, absent des courts cette année (suite à l’annonce de sa fin de carrière l’année dernière), une première depuis 2004, s’adresse cette fois-ci aux fans en voix off. Dans une déclaration poétique et rythmée, Nadal énumère les éléments qui font de Roland-Garros un tournoi à part : « Seulement là où l’amour s’écrit en lettres capitales… Seulement à Roland-Garros ».

La campagne confiée à l’agence Willie Beamen est à retrouver sur les supports TV, digitaux, mobiliers urbains et dans les dispositifs événementiels.

Mais même quand le champion historique ne joue pas, il est toujours présent, notamment avec cet hommage qui lui sera rendu cette année.