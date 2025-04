Fair Stories, une nouvelle agence qui reverse 5% de son chiffre d’affaires à une association

Le sens de l'engagement.

Le 10 avril dernier, Mary Castel, entrepreneure et experte en communication, a dévoilé Fair Stories : une nouvelle agence de conseil et de communication dédiée à accompagner les entreprises dans une croissance alliant performance économique et responsabilité sociale. À travers des stratégies personnalisées, Fair Stories met l’accent sur des actions concrètes en matière de RSE et de DEI (Diversité, Équité et Inclusion). Cette approche vise à valoriser les entreprises qui placent les engagements au cœur de leur activité.

Forte d’une expérience de 18 ans en agence, notamment chez BETC, DDB, Leg ou la chose, Mary Castel veut aujourd’hui conjuguer créativité et impact. L’agence se distingue par son modèle économique unique : 5% de son chiffre d’affaires est reversé à une association favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap, Les Extraordinaires. Cette somme peut être directement déduite de la facture des clients, permettant ainsi une défiscalisation tout en soutenant une cause juste.

Pour aller plus loin dans sa démarche, Fair Stories lance également son propre podcast, un projet qui met en lumière des entrepreneurs qui réussissent à allier croissance et valeurs humaines. À travers cette initiative, l’agence souhaite inspirer d’autres acteurs à suivre une voie similaire, où le succès ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en actions responsables. Le premier épisode donne la parole aux fondateurs de NOMA Editions, « le meuble français écoresponsable, recyclé et recyclable ».