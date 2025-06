Étude Eskimoz : quel avenir pour le SEO face à l’IA générative ?

400 experts sondés face à la fin du clic.

L’arrivée des moteurs de recherche basés sur l’intelligence artificielle générative est en train de redéfinir le paysage du Search. Eskimoz vient de publier une étude exclusive réalisée auprès de 400 experts marketing et SEO dans cinq pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie). Cette enquête analyse les conséquences majeures de l’IA sur les pratiques SEO, alors que les premières campagnes et intégrations sur des supports numériques se multiplient depuis 2024.

Selon cette étude, 71 % des professionnels estiment que les moteurs IA vont profondément transformer les règles du référencement naturel. Le traditionnel parcours « recherche/clic/site web » tend à disparaître au profit de réponses instantanées générées automatiquement. Depuis le déploiement des aperçus AI Overviews de Google dans plus de 200 pays (hors France pour l’instant), les clics sur les premier résultats ont chuté de deux tiers, révélant un basculement vers une visibilité directe dans les réponses IA. « Le Search vit aujourd’hui une révolution aussi silencieuse que radicale », souligne Jérémy Lacoste, directeur général d’Eskimoz France.

Face à ces bouleversements, les experts anticipent une complexification accrue du SEO. Ils pointent notamment l’allongement des requêtes, désormais plus conversationnelles, avec une moyenne de 23 mots par recherche sur ChatGPT contre un peu plus de 2 sur Google. Près de 90 % des spécialistes utilisent déjà l’IA pour la production de contenu, constatant un gain moyen de trafic de 40 %. En parallèle, le netlinking devient un levier stratégique renforcé, car les LLMS privilégient les sources d’autorité… comme les moteurs de recherche. Par ailleurs, la publicité devrait évoluer vers des formats plus interactifs, avec 63 % des professionnels qui anticipent un changement des formats classiques.

Enfin, cette mutation pourrait éroder la position dominante de Google, même si 90 % des experts pensent que le géant américain pourrait conserver son leadership en intégrant pleinement l’IA à son modèle. Mais la course est lancée : « Même les organisations les plus avancées manquent aujourd’hui d’éléments tangibles pour anticiper les évolutions du SEO et prendre les bonnes décisions », avertit Jérémy Lacoste. Pour rester compétitives, les équipes marketing sont appelées à se former rapidement aux nouveaux outils et méthodes liés à l’IA.

L’étude complète est à télécharger sur le site d’Eskimoz.