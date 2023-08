Des enfants jugent le palmarès des Cannes Lions

Criant de vérité.

Cannes Cubs est le tout premier jury annuel constitué d’enfants âgés de 6 à 10 ans, qui s’est tenu à l’issue des Cannes Lions 2023. Présidé Jae Goodman (Observatory), cet événement singulier a célébré les réalisations publicitaires en permettant à de jeunes juges d’examiner une sélection des campagnes les plus titrées de l’année et de décerner, à la fin, le Grand Prix de la créativité. La compétition s’est déroulée en ligne, sur Zoom, du 23 au 28 juin, avec les gagnants annoncés la semaine du 5 juillet. Les parents ont également été invités à donner leur avis, apportant une perspective supplémentaire à l’évaluation des œuvres.

L’initiative Cannes Cubs est portée par l’agence américaine Episode Four. Cette démarche tout à fait originale a pour objectif d’offrir un regard nouveau sur la communication en permettant aux enfants de partager leur opinion sur des campagnes primées. Les petits juges ont évalué les spots en tenant compte de la sensibilité appropriée à leur jeune âge, tandis que les entrées étaient bien évidemment modérées pour garantir un contenu adapté aux enfants. En plus du prestigieux Grand Prix, les gagnants ont reçu un prix physique très sympathique à exposer chez eux, valorisant ainsi leur talent créatif. Et oui tout travail mérite… la gloire ?