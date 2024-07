Les émojis les plus populaires au monde en 2024

Emoji hochement de tête, émoji je fonds, émoji fatigué…

Depuis l’apparition des émojis dans les années 90, qui ont remplacé les smileys :), ceux-ci ne cessent de se développer. En septembre 2022, le site emojipedia dénombrait 3 664 émojis ; rien qu’en 2023, 118 nouveaux arrivants faisaient leur apparition sur les claviers de nos téléphones. Et si vous ne les aviez pas remarqués, pas d’inquiétude ; les différents classements de Emojipedia sont là pour vous les révéler.

L’émoji le plus populaire parmi ces 118 nouveaux arrivants en 2024 est celui qui secoue la tête horizontalement, un geste souvent utilisé pour exprimer son désaccord ou sa désapprobation. Il a été suivi par l’émoji qui secoue la tête verticalement, le phœnix, le citron vert et la chaîne brisée.

Quant à l’émoji qui représente le mieux 2024 jusqu’ici, les followers d’emojipedia ont pu voter sur X. Résultat : pour la troisième année consécutive, c’est l’émoji qui fond qui remporte la première place. À l’aspect doux-amer, cet émoji peut être utilisé pour représenter une extrême chaleur, de la gène ou encore de la consternation.

D’ici à la fin de cette année, de nouveaux émojis doivent être ajoutés avec Unicode 16.0 : parmi eux, celui dont l’arrivée est la plus anticipée est l’émoji fatigué. Peut-être parce que nous pouvons tous nous voir en lui après une semaine de travail acharné… il est grand temps de prendre des vacances, pas vrai ?

À la suite de cet émoji cerné, qui remporte 62,4 % des voix, éclaboussure obtient 9,3 % des voix, pelle reçoit 8, 5% des voix, empreinte digitale recueille 4,9 % des voix, légume racine atteint 4,8 % des voix, harpe enregistre 4,3 % des voix, arbre sans feuilles accumule 3,9 % des voix et enfin, le drapeau de Sercq (île Anglo-Normande) reçoit 1,9 % des voix.

Quant à l’émoji le plus populaire de l’année passée, anciens et nouveaux confondus, c’est cette fois l’émoji étincelle qui l’emporte. Après l’émoji qui éclate de rire en se roulant par terre en 2023, il faut croire que l’année derrière nous est moins drôle et plus esthétique. Cet émoji est couramment utilisé pour exprimer divers sentiments positifs, notamment l’amour, le bonheur, la beauté, la gratitude et l’excitation, ainsi que la nouveauté ou la propreté. Ces dernières années, son utilisation pour les applications d’intelligence artificielle (IA) a également augmenté.