Fermob et Elvis conquièrent le Top Scan Book d’avril avec de bonnes ondes

En tentant d’en faire de même avec le monde.

Nous sommes en début de mois, et comme à chaque fois, il est l’heure de révéler les gagnants du Top 5 Scan Book du mois précédent. Pour le mois d’avril, c’est l’agence Elvis qui l’emporte, avec sa campagne “Good vibes design” pour Fermob avec un score de 22 460 points, plus de deux fois plus que la seconde place de ce Top 5.

La campagne est à retrouver en format presse et affichage, ainsi que sur les réseaux sociaux. Shootés par la photographe Louise Carrasco, ces prints visent à représenter l’esprit chic à la Française, le design étant un pilier important de la marque. Celle-ci a pour objectif de se le réapproprier après beaucoup de copies de la part de ses concurrents, pour mieux se démarquer sur le marché mondial.

L’avis de Nicolas Cremmydas, directeur de création sur cette campagne : “Fermob, c’est plus qu’une référence en design, style, couleur, audace et qualité. C’est du beau mobilier qui apporte du bien-être moral, physique, environnemental, collectif et contribue à une vie épanouissante. Si nous n’avions qu’une ambition avec cette nouvelle stratégie de communication, c’est de faire de Fermob LA MARQUE du design à la française”.

À l’approche du printemps, il faut croire que ces couleurs vives ont su séduire les lecteurs de la Réclame !