La communication à l’ère de l’IA décryptée par 113 experts dans la 10e édition du Communicator

Le manuel de référence des (futurs) professionnels.

Depuis plus de trois décennies, Communicator – édition Dunod – accompagne les communicants en formation comme en exercice. Sa 10ᵉ édition, à paraître en librairie le 4 juin 2025, se veut plus que jamais en phase avec les mutations du secteur : essor de l’intelligence artificielle, communication responsable, nouveaux leviers d’influence et digitalisation omniprésente.

Coécrit par Assaël Adary, Céline Mas et Marie-Hélène Westphalen, cet ouvrage propose une lecture à la fois stratégique et opérationnelle des grands défis contemporains. Trois chapitres inédits — consacrés à la publicité, à la RSE et à l’influence — viennent enrichir cette édition. Plus de 100 cas pratiques, des interviews d’experts (110), des fiches métiers et des outils méthodologiques y sont réunis, faisant de Communicator un outil complet pour décrypter les évolutions de la communication.

La 10ᵉ édition bénéficie par ailleurs d’un partenariat éditorial avec We Are COM, et d’une collaboration avec l’Association nationale des communicants pour explorer en profondeur la diversité des métiers.

À noter que parmi les 133 experts réunis cette année, vous retrouverez Fabrice Valmier, co-dirigeant de Groupe VT Scan, et Xuoan Duquesne, directeur général et rédacteur en chef de la Réclame, qui signent chacun une contribution au sein de l’ouvrage. Xuoan Duquesne revient notamment sur le risque de commoditisation du métier de publicitaire avec l’émergence de suites publicitaires automatisées : Google Performance Max ou Meta Advantage+ que Mark Zuckerberg à un tel point de sophistication que « les annonceurs n’auront bientôt plus qu’à fixer un objectif et un budget… et l’IA de Meta fera le reste » (visuels, textes, vidéos, ciblage, optimisation…)