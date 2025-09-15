Et si Dr. Squatch avait inventé le nouvel Old Spice Guy ?

Testostérone à volonté.

Après l’eau du bain de Sydney Sweeney, Dr. Squatch poursuit son exploration du marketing parodique avec « Manlandia », une campagne lancée le 12 septembre 2025 au Royaume-Uni. Connu pour ses produits d’hygiène masculins aux ingrédients naturels, la marque récemment acquise par Unilever mise cette fois sur un univers fictif où les hommes peuvent « être virils à nouveau » tout en soignant leur odeur. Diffusée en affichage à Londres et Manchester, la campagne s’étend également en vidéo sur Amazon Prime, YouTube et Sky Sports, ainsi que sur TikTok et Meta.

L’entrée dans Manlandia se fait sous le slogan « Yes, You Man! », un cri de ralliement qui associe clichés virils et autodérision. L’idée : pousser à l’extrême les codes de la masculinité, tout en rappelant que sentir bon reste une option non négociable.

Pour donner vie à ce monde, Dr. Squatch a réuni des ambassadeurs qui incarnent chacun une facette de la « manitude » : le combattant britannique Paddy « The Baddy » Pimblett, le rugbyman australien Nick Cummins et l’acteur nord-américain Alan Ritchson. Tous s’accordent sur un point : « il y a mille façons d’être un homme, mais une seule façon de sentir comme tel ».

​​La campagne rappelle d’ailleurs fortement le mythique “Old Spice Guy”, référence assumée qui mêle virilité caricaturale et monologues parfaitement écrits.

Cette approche humoristique fait écho aux précédentes opérations de la marque, comme son savon élaboré à partir de l’eau de bain de Sydney Sweeney. Avec Manlandia, Dr. Squatch semble confirmer son goût pour les campagnes à mi-chemin entre l’humour et la valorisation du produit Une stratégie où l’autodérision est reine, et où même la virilité se retrouve… sous la douche.