Le Lavandou écœure les Parisiens pour mieux les séduire

Le Sud affiche ses arguments.

Le Lavandou s’affiche en grand. L’Office de Tourisme de cette station balnéaire du Var lance, avec l’agence Dream On, une campagne nationale d’affichage pour séduire les vacanciers en manque de soleil. Surnommée par Dream On, « Arrêtez de faire la gueule. Prenez des vacances. », l’opération sera déployée en affichage à Paris dès ce mois de mai. L’objectif : rappeler aux Parisiens qu’à moins de 1000 km de Paris, le soleil est garanti. Et il est au Lavandou.

Jouant sur un ton volontairement piquant, la campagne décline des accroches comme « Ici c’est 3000 heures de soleil par an, mais vous avez sûrement une bonne raison de rester sous la pluie » ou encore « À 880,6 km, c’est plein soleil. Et nos plages sont climatisées* ». Un humour un brin provocateur qui tranche avec les habituelles communications touristiques plus lisses, tout en valorisant le climat du Sud. Le visuel, lui, reste classique : mer azur, plages dorées et palmiers, pour mieux ancrer le message dans l’imaginaire des vacances idéales.

Pour l’agence Dream On, membre du groupe AustralieGAD, il s’agit de signer une prise de parole nationale destinée à « donner aux Français une furieuse envie de Sud ». Un positionnement qui, en mai, tombe à point nommé à l’approche des beaux jours, alors que l’envie d’évasion monte chez les urbains. L’opération est soutenue par une invitation à réserver directement sur le site officiel du Lavandou, accentuant l’appel à l’action.

Avec cette campagne, le Lavandou entend défendre sa place parmi les destinations phares de proximité, dans un contexte où les envies de dépaysement sans long courrier gagnent du terrain. Un rappel, en somme, que « le vrai luxe, c’est le soleil ». Et qu’il n’est pas forcément à l’autre bout du monde.