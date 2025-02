L’empreinte carbone des emailings et newsletters mesurée par DK

Alors que les consommateurs se déclarent régulièrement en attente d’un marketing plus responsable, DK, spécialiste de la mesure carbone plurimédia, élargit son périmètre en intégrant l’emailing et les newsletters à ses outils d’évaluation d’impact environnemental. Une avancée qui permet aux éditeurs, agences, régies et annonceurs de mieux comprendre et limiter l’empreinte écologique de leurs campagnes digitales.

Loin d’être obsolète, l’emailing reste un levier majeur dans les stratégies d’acquisition et de fidélisation des marques. D’après la 33ᵉ édition de l’Observatoire de l’ePub du SRI, les investissements publicitaires dans ce canal ont atteint 148 millions d’euros en 2023, malgré une légère baisse structurelle. Un volume significatif, qui légitime la nécessité d’une approche plus durable.

Avec sa nouvelle mesure carbone dédiée, DK ambitionne de réconcilier performance marketing et responsabilité environnementale. L’outil offre un bilan détaillé de l’impact écologique des campagnes, accompagné de recommandations d’éco-gestes pour optimiser leur empreinte.

« En intégrant cette mesure, nous offrons aux entreprises un nouveau levier pour comprendre, éviter et piloter leur impact environnemental tout en maintenant l’efficacité de leurs actions marketing« , explique Adrien Galerneau, fondateur de DK, dans un communiqué.

Ce nouvel indicateur s’ajoute aux solutions déjà proposées par DK pour mesurer l’impact carbone des campagnes diffusées sur les réseaux sociaux, display, vidéo et programmatique. Une approche plurimédia, qui positionne l’entreprise comme un tiers de confiance du marché, capable d’évaluer l’ensemble des supports publicitaires, qu’ils soient digitaux, print, radio, affichage urbain (OOH) ou TV.

DK propose trois niveaux d’évaluation carbone :

– Audit et conseil pour une analyse approfondie de l’impact des campagnes (CTV, TV linéaire, radio, digital, audio, etc.).

– Plateforme SaaS avec des tableaux de bord interactifs pour visualiser les données en temps réel.

– API de calcul permettant d’intégrer les données carbone directement dans les outils de BI des annonceurs.

Avec cette nouvelle extension à l’emailing, DK renforce son engagement en faveur d’un marketing plus responsable et mesurable, où chaque levier digital peut désormais être optimisé pour un moindre impact environnemental. Une avancée qui rappelle que la transition écologique du secteur publicitaire passe aussi par des décisions éclairées et pilotées par la donnée.