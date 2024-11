DK intègre le référentiel carbone du SRP pour des campagnes plus responsables

La presse peut aussi se décarboner.

DK, la solution de pilotage et de mesure carbone dédiée au plurimédia, annonce une évolution majeure : son moteur de calcul intègre désormais le référentiel carbone publié par le Syndicat des Régies Publishers (SRP). Ce standard, mis à disposition en septembre dernier, permet de mesurer l’empreinte carbone des campagnes publicitaires en presse papier et numérique (PDF).

Grâce à cette mise à jour, DK propose aux éditeurs et annonceurs une évaluation conforme aux standards SRP et bilan carbone. Cette intégration permet non seulement de calculer l’impact environnemental des campagnes sur papier et numérique, mais aussi de valoriser la transparence vis-à-vis des partenaires. Une démarche en phase avec les attentes du marché, alors que le référentiel SRP commence à s’imposer comme un standard pour les régies et éditeurs.

Pour adopter ce nouveau référentiel, DK a actualisé ses bases de données et ajusté ses calculs. Désormais, des paramètres comme le poids des palettes de transport ou les consommations issues des recommandations d’INTERGRAF pour le papier et du SRI/Alliance Digitale pour le numérique sont pris en compte. Avec cette innovation, DK offre une solution alignée sur les meilleures pratiques pour guider le secteur vers une publicité plus responsable.