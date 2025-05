“Devenir une agence IA-Ready” : un livre pour agir plutôt que subir

Pilotez votre révolution de l’automatisation.

Frédéric Faivre, consultant en IA générative et ancien publicitaire (Grenade & Sparks / .becoming mais aussi Splio), publie “Devenir une agence IA-Ready – 10 étapes clés pour réussir votre transformation par l’IA en marketing et communication”. Disponible depuis le 22 avril 2025 sur Amazon, ce guide pratique s’adresse aux professionnels de la communication souhaitant intégrer l’intelligence artificielle sans renier leur culture et leur créativité.

L’auteur, qui accompagne depuis deux ans des agences dans leur transition vers l’IA, a observé des équipes s’émerveiller, douter et se réinventer. Mais il a aussi vu des dirigeants se retrouver bloqués, ne sachant par où commencer. Ce livre est né de ces rencontres et vise à structurer la transformation numérique des agences sans sombrer dans le piège de l’excès technologique. « Il ne s’agit pas d’un manifeste techno, ni d’un mode d’emploi magique », précise Frédéric Faivre. Au contraire, il se positionne comme un guide pragmatique et centré sur l’humain.

L’ouvrage est découpé en dix étapes claires, chacune accompagnée de check-lists d’actions concrètes à mettre en œuvre. Frédéric Faivre aborde des thématiques variées : la gouvernance éthique de l’IA, l’automatisation intelligente, l’intégration de l’IA dans les processus créatifs et la réinvention de la relation client à travers le marketing de l’hyper-conversation. L’objectif est d’aider les agences à avancer à leur propre rythme, tout en préservant ce qui fait leur force : leur ADN créatif, leurs talents et leur singularité. “Le véritable défi n’est pas d’utiliser l’IA. C’est de l’intégrer sans se perdre”, explique-t-il.

Parmi les points forts de ce guide, Frédéric Faivre insiste sur la complémentarité entre l’humain et l’IA. L’intelligence artificielle ne doit pas remplacer l’humain, mais l’aider à se libérer des tâches répétitives pour se concentrer sur l’innovation et la créativité. Il invite les agences à repenser leur façon de travailler et à activement repenser leur approche de la créativité et de l’interaction avec les clients.

Le livre s’adresse donc à des agences et des professionnels qui cherchent à anticiper les enjeux futurs, en prenant des décisions cruciales dès maintenant pour rester compétitifs dans un paysage en constante évolution. Frédéric Faivre propose également des conférences, des formations et des masterclasses personnalisées pour aller plus loin dans la transformation, tout en préservant la culture et l’esprit critique des équipes.