Les 4 procès en cours vont-ils faire tomber Google ?

Un démantèlement en vue ?

Parmi tous les navigateurs et moteurs de recherche du marché, impossible de douter du statut royal de Google. Et pourtant, celui-ci pourrait bien être remis en jeu par les nombreux procès qui remettent en question les actions du géant américain. Après tout, les législateurs ont rarement été aussi offensifs à l’encontre de l’ogre de Mountain View. Ce sont ces attaques qu’analyse aujourd’hui Jérémy Lacoste dans son podcast Déclick.

1 – Des procès en pagaille

Rien que ce mois-ci, Google est en proie à 4 procédures pour pratiques anticoncurrentielles. L’entreprise est accusée de maintenir un monopole illégal en signant des accords, notamment avec Apple, pour imposer Chrome comme navigateur par défaut.

Même si Google affirme que les utilisateurs préfèrent naturellement Chrome, la firme verse 18 milliards $ par an à Apple pour garantir cette position.

Mais pourquoi ?

Pour obtenir un monopole publicitaire : Google contrôle l’ensemble de la chaîne publicitaire via Google AdSense et Google Ads, ce qui inquiète le régulateur américain.

En cause ? Une distorsion de marché.

Pour Google, le risque est d’aboutir à un démantèlement possible si ces accusations entendent gain de cause.

L’Europe et le Royaume-Uni ont également porté cette affaire en justice, le géant est donc attaqué de plusieurs fronts.

2 – La justice peut-elle faire bouger les choses ?

Comme tous les leaders de la tech, Google est un habitué des cours de justice. Mais pour quel résultat ?

Souvent des sanctions financières : depuis 2017, Google a été condamné à payer près de 8 milliards de dollars pour diverses infractions, soit seulement 2,5 % de son CA annuel. Une somme dérisoire donc.

Des changements fonctionnels : la CNIL a temporairement interdit Google Analytics, et le Digital Markets Act (DMA) a forcé Google à ne plus favoriser Google Maps dans ses résultats de recherche (SERP).

D’autres ajustements ont touché Google Shopping et l’e-commerce… 15 ans trop tard.

3 – Qu’en est-il aujourd’hui ?

Les sanctions contre Google s’intensifient avec des amendes croissantes, dénonçant notamment des pratiques d’enchères opaques. Le vent tourne, mais un démantèlement de l’entreprise semble peu probable. Pourquoi ?

1. Enjeu géopolitique : en pleine concurrence avec la Chine et la Russie, il paraît peu probable que les États-Unis affaiblissent un acteur aussi stratégique que Google.

2. Faible dynamisme des marchés financiers : peu d’acteurs auraient les liquidités nécessaires pour racheter des parties de Google si démantèlement il y a.

Quelle est la menace réelle ?

L’uberisation du marché publicitaire par l’essor de plateformes comme Amazon ou TikTok, qui captent l’attention des utilisateurs et dominent la data transactionnelle. C’est actuellement le plus grand challenge de Google, si on met de côté un démantèlement improbable.

L’épisode est à écouter sur votre plateforme de podcast préférée.